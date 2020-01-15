Сбербанк решил подать в суд на поставщика Xiaomi в России

Сбербанк уведомил продавца техники «Ретэнтива Дистрибьюшен Компани» («РДК») о намерении обратиться в суд для признания компании банкротом. Фирма продает в России смартфоны и технику. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Федресурс» и «СПАРК-Интерфакс».

Как передает агентство, банк также подал заявление в отношении «Алдэн Менеджмент», которая контролирует 99% «РДК».

В Сбербанке не ответили на запрос «Интерфакса», а представитель Xiaomi отказался от комментариев о сотрудничестве с «РДК».

Компания «РДК» была основана в 2006 году. В России она занимается продажей смартфонов и цифровой техники из Китая. Среди брендов, с которыми она работает, — Xiaomi, Jinga, XiaoYi, Fossil.

Это не первая претензия к компании. В конце 2019 года «ГПБ-Факторинг» заявляла о намерении обанкротить «РДК» через суд. Сейчас в ее отношении разбирается дело о долге в 714,5 млн рублей. До этого компанию хотел сделать банкротом банк «Открытие».