Сбербанк открыл первое крымское отделение в центре Ялты

Сбербанк открыл свой первый филиал на Крымском полуострове, офис находится в центре Ялты, здесь жители региона смогут получить расширенный доступ к сервисам и продуктам финансовой организации.

«Сегодняшнее открытие первого офиса Сбера в Крыму — еще один важный этап развития нашей работы в регионе», — цитирует заместителя Председателя Правления Сбербанка Станислава Кузнецова пресс-служба банка.

По словам Кузнецова, кредитная организация уже давно отметила высокий интерес крымчан к продуктам Сбербанка и уже эффективно работал на полуострове некоторое время за счет онлайн-банка и бесконтактной оплаты с помощью QR-кода.

Новый офис лишь делает обслуживание клиентов «более удобным и полным». Физлица могут оформить моментальную и кредитную карты, открыть вклад или оформить кредит (ипотечный, потребительский и пр.)

Список услуг для юрлиц также увеличился. Помимо открытия расчетного счета, получения кредитных продуктов и дистанционных услуг теперь можно регистрировать бизнес (с выдачей бизнес-карт), размещать депозиты, запускать зарплатные проекты, подключать торговый эквайринг и т.п.

ТАСС напоминает, что после начала работы Сбербанка в Крыму в январе текущего года финансовая организация выдала малому бизнесу полуострова кредитов на сумму свыше 425 млн рублей.

В «комфортном офисе» в Ялте премиальных клиентов будут обслуживать в отдельной зоне, а всем без исключения клиентам будет обеспечен круглосуточный доступ к банкоматам и pos-терминалам.

«В наших планах дальнейшее развитие сети банка в регионе — до конца года мы откроем еще ряд современных отделений в других крупнейших городах полуострова», — обещает представитель банка.

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