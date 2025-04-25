Розничная стоимость крымской клубники сохранилась на уровне 2024 года
Розничная стоимость крымской клубники на протяжении текущего сезона сохраняется на уровне 2024 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк, передает ТАСС.
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Клубника начала поступать в магазины Крыма и вскоре будет доступна в других регионах России. В Симферополе цена составляет около 1,3 тыс. рублей за килограмм, в то время как у производителей ягода продается от 800 рублей за килограмм.
Кратюк отметил, что несмотря на недавнее похолодание, старт продаж клубники вполне соответствует установленному графику. В регионе действуют только тепличные хозяйства, производители клубники на открытом грунте отсутствуют.
По словам Ризы Усеинова, исполнительного директора ООО «Холмовская сладкая клубника», теплицы обеспечили защиту клубники от апрельских заморозков 2025 года. Он также отметил, что в условиях капельного орошения количество осадков не имеет решающего значения для тепличных хозяйств.
Тем не менее Усеинов не исключает возможный рост цен на клубнику в будущем, с учетом серьезных заморозков в Турции, которые оказались в три раза сильнее, чем в Крыму. «Можно ожидать, что сократится до 80% поставок клубники и всего, что привозили из Турции», — добавил он.
- В России планируют выращивать бананы. О том, что уже к концу года могут появиться первые бананы отечественного производства, сообщил генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов на форуме «Развитие малого агробизнеса России», состоявшемся в январе.
Фото на обложке: Mdjaff / Freepik
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