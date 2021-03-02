SberIndex зафиксировал рекордный рост трат россиян

В сравнении с прошлым годом расходы россиян за февраль выросли на 2,6%. Это рекордный показатель с начала пандемии, следует из данных оценки динамики потребительских расходов SberIndex. При этом россияне тратят меньше на авиабилеты и транспорт, а также на кафе и рестораны.

За последние неделю зимы, с 22 по 28 февраля, потребительские траты россиян выросли на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных оценки динамики потребительских расходов SberIndex.

На непродовольственные товары расходы выросли на 4,6%, на услуги — на 8,2%. Больше всего россияне потратили на компьютеры и ПО — рост на 43,8%, телекомоборудование и услуги — рост на 37,1%, бытовую технику и электронику — рост на 33,3%.

За весь февраль прирост составил 2,6%, что стало максимальным показателем с начала пандемии, следует из отчета. Траты на продукты в феврале по сравнению с прошлым годом выросли на 5,4%, на непродовольственные товары — на 8,7%. Больше всего увеличились траты на телекомоборудование и услуги — на 33,4%.

При этом в феврале упали расходы на авиабилеты (-71,3%), дорожные пошлины (-30,1%) и локальный транспорт (-25%). Также сократились траты на кафе и рестораны (-21,6%) и на книги и музыку (-16,1%).

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