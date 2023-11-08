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Стартап выходцев из России Scentbird привлек $820 тыс. от The Garage Syndicate

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американский стартап Scentbird по продаже пробников дизайнерских духов по подписке привлек $820 тыс. от венчурной компании The Garage Syndicate. Об этом сообщил один из основателей фонда Сергей Мосунов. Других подробностей сделки не приводится. RB.RU направил запрос в Scentbird.

Стартап выходцев из России Scentbird привлек $820 тыс. от The Garage Syndicate

Scentbird основан в 2014 году Марией Нурисламовой, Сергеем Гусевым, Андреем Ребровым и Рэйчел тен Бринк. Через год проект прошел программу акселерации в Y Combinator и привлек $1 млн на развитие от Y Combinator, TMT Investments, 500 Startups и Dominion Capital.

В 2018 году Scentbird привлек $18,6 млн инвестиций в раунде А. Эти средства стартап планировал использовать для ускорения разработки продуктов и расширения компании на рынке с акцентом на потребительский опыт и новые таланты.

Фото на обложке: Scentbird

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