Пандемия коронавируса продлится до 2026 года — британские ученые

Британские ученые назвали сроки пандемии коронавируса. По данным исследователей SAGE (научная организация по чрезвычайным ситуациям) вирус Sars-CoV-2 будет представлять опасность как минимум в течение следующих 5 лет.
Исследовательские данные о сроках пандемии коронавируса опубликовали ученые британской организации SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies, научная группа по чрезвычайным ситуациям).
Британские ученые считают, что пандемия COVID-19 продлится до 2026 года. По их данным, вирус Sars-CoV-2 будет представлять опасность как минимум в течение следующих 5 лет. Этот срок может быть увеличен, если снизятся темпы вакцинации, а меры противодействия распространению коронавируса будут неэффективными.
Ученые из разных стран не исключают возникновения новой волны заболеваемости COVID-19. Штамм вируса «омикрон», впервые выявленный в Ботсване и ЮАР, уже обнаружили у жителей 40 государств. По актуальным на момент публикации данным, случаев заражения штаммом «омикрон» в России пока не выявлено.
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Фото на обложке: People Image Studio /
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05 декабря 2021
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