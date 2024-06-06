СДЭК сообщил о возобновлении приема посылок от юридических лиц. Услугами логистической компании пользуются более 70 тыс. интернет-магазинов. Масштабный сбой в работе СДЭК произошел 26 мая и продолжался несколько дней, компании удалось восстановить работу сервисов только к 3 июня.
СДЭК начал принимать отправления от юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Сегодня мы возобновили интеграцию и отгрузки через СДЭК для наших клиентов — интернет-магазинов», — рассказали в СДЭК.
По собственным данным, клиентами СДЭК являются более 70 тыс. интернет-магазинов.
Масштабный сбой в работе СДЭК начался 26 мая и продолжался несколько дней. Работа службы доставки была фактически парализована.
3 июня СДЭК сообщил о возобновлении работы всех ключевых сервисов. Позже компания опровергла сведения об утечке части данных об отправлениях после сбоя.
Фото на обложке: AntonSAN /
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