СДЭК сообщил о возобновлении приема посылок от юридических лиц

СДЭК сообщил о возобновлении приема посылок от юридических лиц. Услугами логистической компании пользуются более 70 тыс. интернет-магазинов. Масштабный сбой в работе СДЭК произошел 26 мая и продолжался несколько дней, компании удалось восстановить работу сервисов только к 3 июня.

СДЭК начал принимать отправления от юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Сегодня мы возобновили интеграцию и отгрузки через СДЭК для наших клиентов — интернет-магазинов», — рассказали в СДЭК.

По собственным данным, клиентами СДЭК являются более 70 тыс. интернет-магазинов.

Масштабный сбой в работе СДЭК начался 26 мая и продолжался несколько дней. Работа службы доставки была фактически парализована.

3 июня СДЭК сообщил о возобновлении работы всех ключевых сервисов. Позже компания опровергла сведения об утечке части данных об отправлениях после сбоя.

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