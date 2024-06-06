Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

СДЭК сообщил о возобновлении приема посылок от юридических лиц

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

СДЭК сообщил о возобновлении приема посылок от юридических лиц. Услугами логистической компании пользуются более 70 тыс. интернет-магазинов. Масштабный сбой в работе СДЭК произошел 26 мая и продолжался несколько дней, компании удалось восстановить работу сервисов только к 3 июня.

СДЭК сообщил о возобновлении приема посылок от юридических лиц

СДЭК начал принимать отправления от юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Сегодня мы возобновили интеграцию и отгрузки через СДЭК для наших клиентов — интернет-магазинов», — рассказали в СДЭК.

По собственным данным, клиентами СДЭК являются более 70 тыс. интернет-магазинов.

Масштабный сбой в работе СДЭК начался 26 мая и продолжался несколько дней. Работа службы доставки была фактически парализована.

3 июня СДЭК сообщил о возобновлении работы всех ключевых сервисов. Позже компания опровергла сведения об утечке части данных об отправлениях после сбоя.

Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Золотое яблоко» планирует открыть собственные пункты выдачи заказов
  2. 2 Приложения для доставки еды потеряли $20 млрд за последние 7 лет
  3. 3 Хранение и упаковка товаров для маркетплейса: заниматься самому или доверить площадке
  4. 4 Торговля с Индией: как наладить поставки в 2024 году
  5. 5 Тренд на эффективные коммуникации в логистике: почему важно держать клиента в курсе доставки
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2024

Smart Social

06 июня 2024

AtomPlay

09 июня 2024

Industrix

Все ВОЗМОЖНОСТИ