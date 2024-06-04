В СДЭКе не подтвердили утечку части данных в открытый доступ

Логистический оператор СДЭК опроверг сведения об утечке части данных об отправлениях после сбоя. В компании продолжают расследование инцидента и подтверждают, что сбой был связан с внешним воздействием. Об этом рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе заверили, что на сегодняшний день оснований полагать утечку персональных данных нет.

«На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI.ZONE, "Инфосистемы Джет" и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием», — сообщили в сервисе.

Там добавили, что полноценная работа основной части клиентских сервисов уже восстановлена.

Ранее во вторник «Коммерсантъ» написал со ссылкой на источники, что в сеть попала часть данных отправителей за апрель с указанием товаров, пунктов отправки и фото посылок. По словам собеседника издания, в интернете обнаружено несколько ссылок на сервисы Google, в частности «Google Таблицы», где размещены данные отправлений за апрель.

В частности, в доступ попали номера накладных, указания причин задержки, названия подразделений и данные об отправителях, как о физлицах, так и о юридических лицах.

В СДЭКе, в свою очередь, призвали участников рынка и СМИ исходить только из подтвержденных сведений и не опираться на непроверенные источники. По данным компании, сведение о создании бэкапов лишь раз в полгода не соответствует действительности.

«Резервное копирование данных в СДЭК производится ежедневно», — подчеркнули в сервисе.

На 6 июня назначено заседание внеочередное заседание совета директоров компании. Там планируется обсудить механизмы и подходы в организации управления рисками.

Масштабный сбой в работе СДЭК начался 26 мая и продолжался несколько дней. Работа службы доставки была фактически парализована. Позже компания начала постепенно восстанавливать работоспособность сервисов, например, мобильного приложения, которое начало полноценно функционировать 1 июня.

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