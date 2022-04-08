Открыт прием заявок на премию «Сделано в России»

Издание «Сноб» объявило о старте приема заявок на премию «Сделано в России», которую присуждают лучшим проектам, придуманным и реализованным россиянами в России. Стать номинантом и заявить участника может каждый.

Премия «Сделано в России» призвана поддержать соотечественников, которые ищут и находят новые возможности в научной, общественной, предпринимательской и культурной жизни страны.

В этом году ее формат изменился — теперь это не только премия, но и масштабный редакционный проект: следующие восемь месяцев «Сноб» будет знакомить аудиторию с российскими проектами, бизнесменами, культурными и общественными деятелями, которые находят в новых условиях возможность для развития. Премия «Сделано в России» — финальный этап проекта.

Премия «Сделано в России» пройдет в три этапа: формирование лонг-листа (с 7 апреля до 10–20 июня), отбор номинантов для шорт-листа (до 20–30 сентября) и голосование на сайте проекта «Сноб». Точная дата проведения церемонии будет объявлена позже.

Список номинаций 2022 года:

«Кино, сериалы, анимация», или «Фокус внимания»;

«Мода и дизайн», или «Содержание формы»;

«Наука и технологии», или «Искатели»;

«Городская среда», или «Среда обитания»;

«Эногастрономия», или «На вкус и цвет»;

«Путешествия», или «По России с любовью»;

«Театр», или «Место действия»;

«Текст», или «Про себя и вслух»;

«IT-проекты», или «Цифра в жизни»;

«Музыка», или «Сам себе музыкант»;

«Общество», или «Человек человеку человек»;

«Креативные пространства», или «Культурная среда»;

«Большой бизнес», или «Корпорации людям».

Чтобы принять участие в премии, нужно заполнить форму на сайте или разместить пост в соцсетях с хештегом #яноминирую.

Фото на обложке: CHAISAX / Shutterstock