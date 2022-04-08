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Открыт прием заявок на премию «Сделано в России»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Издание «Сноб» объявило о старте приема заявок на премию «Сделано в России», которую присуждают лучшим проектам, придуманным и реализованным россиянами в России. Стать номинантом и заявить участника может каждый.

Открыт прием заявок на премию «Сделано в России»
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Премия «Сделано в России» призвана поддержать соотечественников, которые ищут и находят новые возможности в научной, общественной, предпринимательской и культурной жизни страны.

В этом году ее формат изменился — теперь это не только премия, но и масштабный редакционный проект: следующие восемь месяцев «Сноб» будет знакомить аудиторию с российскими проектами, бизнесменами, культурными и общественными деятелями, которые находят в новых условиях возможность для развития. Премия «Сделано в России» — финальный этап проекта.

Премия «Сделано в России» пройдет в три этапа: формирование лонг-листа (с 7 апреля до 10–20 июня), отбор номинантов для шорт-листа (до 20–30 сентября) и голосование на сайте проекта «Сноб». Точная дата проведения церемонии будет объявлена позже.

Список номинаций 2022 года:

  • «Кино, сериалы, анимация», или «Фокус внимания»;
  • «Мода и дизайн», или «Содержание формы»;
  • «Наука и технологии», или «Искатели»;
  • «Городская среда», или «Среда обитания»;
  • «Эногастрономия», или «На вкус и цвет»;
  • «Путешествия», или «По России с любовью»;
  • «Театр», или «Место действия»;
  • «Текст», или «Про себя и вслух»;
  • «IT-проекты», или «Цифра в жизни»;
  • «Музыка», или «Сам себе музыкант»;
  • «Общество», или «Человек человеку человек»;
  • «Креативные пространства», или «Культурная среда»;
  • «Большой бизнес», или «Корпорации людям».

Чтобы принять участие в премии, нужно заполнить форму на сайте или разместить пост в соцсетях с хештегом #яноминирую.

Фото на обложке: CHAISAX / Shutterstock

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