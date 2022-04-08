Открыт прием заявок на премию «Сделано в России»

Издание «Сноб» объявило о старте приема заявок на премию «Сделано в России», которую присуждают лучшим проектам, придуманным и реализованным россиянами в России. Стать номинантом и заявить участника может каждый.
Премия «Сделано в России» призвана поддержать соотечественников, которые ищут и находят новые возможности в научной, общественной, предпринимательской и культурной жизни страны.
В этом году ее формат изменился — теперь это не только премия, но и масштабный редакционный проект: следующие восемь месяцев «Сноб» будет знакомить аудиторию с российскими проектами, бизнесменами, культурными и общественными деятелями, которые находят в новых условиях возможность для развития. Премия «Сделано в России» — финальный этап проекта.
Премия «Сделано в России» пройдет в три этапа: формирование лонг-листа (с 7 апреля до 10–20 июня), отбор номинантов для шорт-листа (до 20–30 сентября) и голосование на сайте проекта «Сноб». Точная дата проведения церемонии будет объявлена позже.
Список номинаций 2022 года:
- «Кино, сериалы, анимация», или «Фокус внимания»;
- «Мода и дизайн», или «Содержание формы»;
- «Наука и технологии», или «Искатели»;
- «Городская среда», или «Среда обитания»;
- «Эногастрономия», или «На вкус и цвет»;
- «Путешествия», или «По России с любовью»;
- «Театр», или «Место действия»;
- «Текст», или «Про себя и вслух»;
- «IT-проекты», или «Цифра в жизни»;
- «Музыка», или «Сам себе музыкант»;
- «Общество», или «Человек человеку человек»;
- «Креативные пространства», или «Культурная среда»;
- «Большой бизнес», или «Корпорации людям».
Чтобы принять участие в премии, нужно заполнить форму на сайте или разместить пост в соцсетях с хештегом #яноминирую.
Фото на обложке: CHAISAX /
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