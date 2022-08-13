Российские рестораторы жалуются на рост стоимости морепродуктов

Из-за санкций российские рестораны вынуждены заменять импортные морепродукты и рыбу на российские. Это привело к росту цен на отечественную продукцию в 1,5 раза.

Об этом РИА рассказали представители российского ресторанного бизнеса. По словам соучредителя ресторанов «Эрти», «Бурка», «Хинкали и эклеры» в Ростове-на-Дону Гаджи Зулумханова, из-за «очень сильного подорожания всего» выросла стоимость еды.

Бизнесмен отметил, что в текущих условиях целесообразность открытия ресторана морской кухни «все больше падает».

«В некоторых случаях он [рост стоимости] составил 40-50%. Так как мы не можем на эту сумму поднимать розничную цену, пришлось искать альтернативные варианты», — сказал ресторатор.

Представители отрасли сообщают, что изменения в цепочках поставок и рост цен повлияли на меню ресторанов. В Pinskiy&Co, по сообщениям пресс-службы холдинга, «импортный лосось заменили на мурманского, привозные из-за рубежа креветки — на дальневосточные, французские устрицы — на сахалинские и крымские».

Как заявляют в компании, на вкусе блюд это не сказалось: «Все продукты ничем не уступают импортным аналогам, а некоторые и превосходят их по вкусовым качествам».

Гаджи Зулумханов добавил, что цены на отечественные морепродукты «всегда были проблемой», то есть импортная продукция раньше была дешевле отечественной. Ожидалось, что стоимость российских товаров снизится после закрытия импорта, «но, к сожалению, произошло наоборот».

В связи с этой тенденцией, по словам ресторатора, многие заведения в России сейчас рассматривают возможность создания собственного производства.

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