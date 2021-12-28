Эксперты назвали сектора экономики с самым высоким уровнем цифровизации

Финансовый сектор оказался на первом месте рейтинга по уровню цифровизации отраслей экономики РФ. В первую тройку также вошли торговля и энергообеспечение. Основными IT-технологиями в ведущих отраслях экономики являются облачные сервисы и работа с большими данными.

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ проанализировали уровень цифровизации отраслей экономики. Всего исследование охватило девять отраслей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад. В список вошли:

сельское хозяйство;

обрабатывающая промышленность;

энергообеспечение;

строительство;

транспорт и логистика;

финансовый сектор;

здравоохранение;

оптовая и розничная торговля;

добыча полезных ископаемых.

На эти отрасли приходится две трети ВВП и такая же доля занятых в экономике. Исследование основано на данных за 2020 год и первое полугодие 2021 года.

Уровень проникновения и темпы внедрения цифровых технологий в отраслях значительно различаются, отмечают авторы исследования.

Первое место занимает финансовый сектор. Банки, инвестиционные и страховые компании, другие игроки этого рынка активно внедряют инновационные решения в бизнес-процессы и во многом задают вектор развития цифровизации экономики в целом.

На второй строчке рейтинга — сфера торговли, активно осваивающая платформенные решения, облачные сервисы, электронную коммерцию.

Третье место по уровню использования цифровых технологий — у сферы энергообеспечения, в которой ведется модернизация инфраструктуры. Четвертое — у здравоохранения, существенная часть организаций сектора использует цифровые технологии для коммуникации с пациентами и для оказания медуслуг.

Основными цифровыми технологиями в девяти названных отраслях являются облачные сервисы (используют 25,7% компаний) и технологии больших данных (22,4%). Наименее распространены (за исключением финансового сектора) технологии искусственного интеллекта (5,4% компаний).

По уровню затрат на внедрение и использование цифровых технологий также лидирует финансовый сектор — 491,3 млрд рублей (19,9% от общего объема затрат на цифровизацию). Второе место занимает обрабатывающая промышленность (226,7 млрд рублей, 9,2% всех затрат). Третью строчку заняли организации сферы транспорта и логистики (199,8 млрд рублей, 8,1%). Далее — сфера оптовой и розничной торговли (154 млрд рублей, 6,2%).

Совокупные вложения этих четырех секторов составляют 43% от общего объема затрат на цифровизацию по всем отраслям экономики и социальной сферы.

Замдиректора ИСИЭЗ Павел Рудник отметил, что во многом различия во внедрении цифровых технологий объясняются сложностями перестройки внутренних процессов ведения бизнеса в «консервативных» отраслях: они выстраивались долгое время и изменения требуют больше времени и финансовых ресурсов.

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