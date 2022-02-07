Платформа для маркетинговой аналитики SegmentStream с российскими корнями привлекла $2,7 млн

Британский стартап SegmentStream, разрабатывающий SaaS-платформу для анализа и повышения эффективности digital-маркетинга с технологиями машинного обучения, привлек $2,7 млн на развитие продукта, усиление команды и рост клиентской базы на глобальном рынке.

Средства получены от Fort Ross Ventures (лид-инвестор раунда), OKS Group и бизнес-ангелов, в числе которых соучредитель и гендиректор Dynamic Yield Лиад Эгмон, основатели Pipedrive Мартин Хенк, Рагнар Сасс и Мартин Таюр. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе Fort Ross Ventures.

Оценка компании и распределение долей в проекте не раскрывается.

Сделка стала второй для фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund, который специализируется на инвестициях в стартапы на раундах А и посевных раундах. Фонд планирует поддержать до 100 стартапов из России и стран ближнего зарубежья, а также зарубежные стартапы с российскими основателями (всего ранее говорилось о поддержке до 200 стартапов).

Решения SegmentStream позволяют маркетологам анализировать кампании и перераспределять бюджет между каналами. Платформой уже пользуются более 100 компаний из 14 стран, среди которых Nespresso, Freshly Cosmetics, Kave Home, re:Store, «Л’Этуаль», «Лента», «Петрович» и другие.

Стартап SegmentStream был основан белорусами Константином Юревичем и Павлом Петриничем, а также россиянином Олег Катрышевым в 2018 году. На стадии pre-seed удалось привлечь $120 тысяч. В апреле 2021 года проект привлек еще $1 млн.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash