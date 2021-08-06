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Финансисты составили портрет самозанятого ипотечного заемщика

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Финансисты составили портрет самозанятого ипотечного заемщика. Ему 35 лет, он проживает в Москве и зарабатывает 80 тысяч рублей в месяц. По профессии он таксист, репетитор или копирайтер.

Финансисты составили портрет самозанятого ипотечного заемщика

Портрет самозанятого ипотечного заемщика составили специалисты платформы кредитования Online-Ipoteka на основе собственных данных о 1500 самозанятых россиян.

Распределение самозанятых по доходам получилось таким:

  • менее 80 тысяч рублей в месяц – 15%;
  • 80 тысяч рублей – 40%;
  • 80-100 тысяч рублей – 25%;
  • 100-150 тысяч рублей – 25%.

При этом самые распространенные среди них профессии – таксист, косметолог, риэлтор, репетитор, копирайтер.

Самые состоятельные самозанятые проживают в Москве. Более половины всех самозанятых из исследования проживают в Москве и Московской области, около 12% – в Петербурге.

Средний размер ипотечного кредита самозанятых граждан – 6,3 млн рублей в Москве, 3,1 млн рублей в регионах. Возраст более 70% самозанятых – 30-40 лет, соотношение мужчин и женщин – 60% и 40% соответственно.

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Фото: Shutterstock.com

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