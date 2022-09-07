Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Доходы самозанятых от бизнеса упали на 30%

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Доходы самозанятых от оказания услуг бизнесу упали на 30%. За последние полгода средний заработок самозанятого от такой деятельности снизился до 33 тысяч рублей в месяц. Аналитики пояснили падение оптимизацией бизнес-процессов в компаниях.

Доходы самозанятых от бизнеса упали на 30%

Статистические данные привели в Qugo – платформе для работы с самозанятыми, ИП и физлицами по договорам ГПХ.

По оценкам аналитиков, за последние шесть месяцев среднемесячный доход самозанятых, оказывающих услуги бизнесу, сократился на 30% год к году и упал с 49 тысяч рублей до 33 тысяч рублей.

«Снижение доходов самозанятых от выплат со стороны бизнеса связано с общей экономической ситуацией. На фоне текущих изменений интерес компаний к оптимизации бизнес-процессов с помощью перевода отдельных видов работ на проектную основу только растет», – отметил генеральный директор Qugo Игорь Знак. 

По собственным данным Qugo, самыми оплачиваемыми работами самозанятых стали:

  1. веб-разработка (175 тысяч рублей в месяц на одного самозанятого);
  2. грузоперевозки (112 тысяч рублей);
  3. юридический консалтинг (89 тысяч рублей).

Лидерами по количеству активных самозанятых на платформе с февраля 2022 года остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, сообщили в Qugo.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Около 75% самозанятых в России хотят получать выплаты по больничным от государства
  2. 2 Работаете с большим количеством внештатных специалистов? Обратите внимание на Qugo
  3. 3 Привлечь «синих воротничков»: как компаниям правильно работать с линейным персоналом?
  4. 4 Битва самозанятости, ИП и ООО: какой вариант выбрать?
  5. 5 Самозанятых уравняли в правах с бизнесом в сфере имущества. Как получить поддержку от государства?

ВОЗМОЖНОСТИ

10 сентября 2022

Open Брикс

10 сентября 2022

«Носороги НТИ»

11 сентября 2022

Steel Start 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

Вы заряжаете устройства неправильно: 5 способов продлить срок службы аккумулятора

Колонки

9 перспективных бизнес-идей после ухода иностранных компаний

Новости

VK запустила в тестовом режиме портал dzen.ru с контентом авторов «Дзена»

Новости

Основатель «Поселка программистов» под Кировом приостановил проект и запустил на его территории глэмпинг

Новости

Softline Venture Partners оценил активность российского венчурного рынка