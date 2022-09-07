Доходы самозанятых от бизнеса упали на 30%

Доходы самозанятых от оказания услуг бизнесу упали на 30%. За последние полгода средний заработок самозанятого от такой деятельности снизился до 33 тысяч рублей в месяц. Аналитики пояснили падение оптимизацией бизнес-процессов в компаниях.
Статистические данные привели в Qugo – платформе для работы с самозанятыми, ИП и физлицами по договорам ГПХ.
По оценкам аналитиков, за последние шесть месяцев среднемесячный доход самозанятых, оказывающих услуги бизнесу, сократился на 30% год к году и упал с 49 тысяч рублей до 33 тысяч рублей.
«Снижение доходов самозанятых от выплат со стороны бизнеса связано с общей экономической ситуацией. На фоне текущих изменений интерес компаний к оптимизации бизнес-процессов с помощью перевода отдельных видов работ на проектную основу только растет», – отметил генеральный директор Qugo Игорь Знак.
По собственным данным Qugo, самыми оплачиваемыми работами самозанятых стали:
- веб-разработка (175 тысяч рублей в месяц на одного самозанятого);
- грузоперевозки (112 тысяч рублей);
- юридический консалтинг (89 тысяч рублей).
Лидерами по количеству активных самозанятых на платформе с февраля 2022 года остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, сообщили в Qugo.
Фото на обложке: GaudiLab /
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