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Сервис «Юрент» запустил самокаты с автопилотом

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис аренды электросамокатов «Юрент» начал тестировать новую модель самокатов, которые оборудованы камерой и технологией компьютерного зрения, сообщил RB.RU представитель компании.

В самокат встроена функция автономного движения, он способен сам распознавать препятствия для предотвращения столкновений.

Сервис «Юрент» запустил самокаты с автопилотом

Устройство оснащено режимом полуавтоматического автопилота: им можно дистанционно управлять, чтобы переместить самокат в нужное место, например, на парковку или на пункт обслуживания.

 

Широкоугольная камера и искусственный интеллект позволяет самокату распознавать различные препятствия (людей или транспортные средства), дорожную разметку и самостоятельно реагировать на них для предотвращения аварийной ситуации. Во время поездки самокат притормаживает перед помехами на пути или при выезде на дорогу.

«Юрент» — один из крупнейших в России операторов шерингового электротранспорта. Самокаты сервиса доступны в более чем 100 городах РФ, парк насчитывает более 80 тыс. единиц техники. С момента запуска сервисом воспользовались более 10 млн человек, совершив более 30 млн поездок.

Фото на обложке: «Юрент»

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