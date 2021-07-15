Калифорнийский разработчик Tiny купит дизайн-платформу Setka Editor с российскими корнями

Калифорнийский разработчик open source программного обеспечения для редактирования контента Tiny купит дизайн-платформу Setka Editor с российскими корнями. Об этом RB.ru сообщили в Setka.

Вся команда Setka Editor присоединяется к распределенной команде Tiny, работающей по всему миру. Cооснователь и директор по продукту Setka Editor Роман Худоногов займет должность директора по продукту Tiny. Сооснователь и генеральный директор Setka Editor Катя Базилевская займет должность директора по развитию бизнеса и партнерствам Tiny.

Продукт Setka Workflow для планирования работы контент- и маркетингой команды продолжит развиваться отдельно под брендом Workflow, его возглавит сооснователь Setka Алексей Аметов.

Сумма сделки не раскрывается.

Tiny развивает текстовый редактор TinyMCE, покупка Setka обусловлена развитием этого инструмента. Количество скачиваний TinyMCE за последние 12 месяцев выросло на 72% — до 27 млн. На сегодняшний день 300 тысяч разработчиков применяют редактор MCE более 200 млн раз в месяц.

«TinyMCE изначально ориентировался на среднего бизнес-пользователя или специалиста, на того, кто знаком с Microsoft Word или Google Docs, — отметил соучредитель и генеральный директор Tiny Эндрю Робертс. Теперь вместе с Setka мы можем привлекать профессиональных создателей контента и дизайнеров, которым нужны более продвинутые возможности».

Цель Tiny — дать пользователям возможность быстро создавать контент для разных областей использования без участия разработчика. Со временем компания планирует создать комбинированную платформу редактора.

Setka Editor предлагает профессиональные инструменты дизайна, верстки и анимации для создания контента, который можно легко создать, развернуть и публиковать, не привлекая разработчиков.

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Фото: Unsplash