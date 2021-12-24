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Премиальное шампанское обошло фондовый индекс развитых стран по доходности инвестиций

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Премиальное шампанское стало едва ли не самым удачным объектом для инвестиций среди консервативных инвесторов. Доходность вложений в шампанское премиум-класса в этом году составила 34%, что более чем в два раза выше, чем рост фондового индекса развитых стран.

Премиальное шампанское обошло фондовый индекс развитых стран по доходности инвестиций

О том, что инвестиции в шампанские вина премиум-класса принесли большую доходность, чем вложения в рост фондового индекса развитых стран, пишет Financial Times.

Доходность инвестиций в премиальное шампанское в текущем году составила 34%, в то время как индекс FTSE All World, который отслеживает котировки компаний развитых и развивающихся стран на бирже, набрал всего 15%.

Среди шампанских, которые больше других подорожали в этом году, оказались Dom Perignon 2008 года, Cristal Rose 2008, Salon 2002 года. Их стоимость в текущем году выросла на 46%, 60% и 80% соответственно.

Инвестициями в шампанские вина как правило пользуются консервативные инвесторы. Доходность таких вложений обычно составляет от 8% до 10% в год. По словам экспертов, опрошенных газетой, инвестиции в шампанские вина еще никогда не были доминирующими по доходности.

На рост стоимости шампанского повлиял повышенный интерес к нему со стороны инвесторов, ограничение предложения, а также появление шампанских вин, которые производят компании, владеющие виноградниками.

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Фото на обложке: flashkin / Shutterstock

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