На конференции «Шанинки» эксперты обсудят поведенческую экономику в России

С 16 по 18 апреля состоится конференция «Векторы развития современной России». На одной из дискуссий ученые и руководители компаний поговорят о перспективах российской поведенческой экономики. Участие бесплатное, мероприятие пройдет онлайн.

К обсуждению присоединятся профессора и ученые зарубежных и российских университетов, а также представители корпораций, банков и других организаций:



Эйал Винтер, профессор Университета Ланкастера;

Алексей Белянин, руководитель лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ и директор научной ассоциации SABE;

Джунофи Анто Розарина, PhD, преподаватель и исследователь Цюрихского университета;

Теодор Кутмеридис, старший преподаватель экономики бизнес-школы Адама Смита, научный сотрудник Института экономики труда IZA;

Алена Несифорова, управляющая единой концепцией компании «ВкусВилл»;

Николай Коротков, руководитель отдела клиентских исследований банка «Открытие»;

Евгений Кузнецов, венчурный инвестор, партнер фонда Orbita Capital Partners, и многие другие.

Спикеры обсудят проблемы борьбы с пандемией и бедностью, влияние поведенческой науки на законодательство и другие темы.

Узнать подробности программы и зарегистрироваться можно на странице мероприятия.



Фото на обложке: Unsplash