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На конференции «Шанинки» эксперты обсудят поведенческую экономику в России

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 16 по 18 апреля состоится конференция «Векторы развития современной России». На одной из дискуссий ученые и руководители компаний поговорят о перспективах российской поведенческой экономики. Участие бесплатное, мероприятие пройдет онлайн.

На конференции «Шанинки» эксперты обсудят поведенческую экономику в России

К обсуждению присоединятся профессора и ученые зарубежных и российских университетов, а также представители корпораций, банков и других организаций:

  • Эйал Винтер, профессор Университета Ланкастера;
  • Алексей Белянин, руководитель лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ и директор научной ассоциации SABE;
  • Джунофи Анто Розарина, PhD, преподаватель и исследователь Цюрихского университета;
  • Теодор Кутмеридис, старший преподаватель экономики бизнес-школы Адама Смита, научный сотрудник Института экономики труда IZA;
  • Алена Несифорова, управляющая единой концепцией компании «ВкусВилл»;
  • Николай Коротков, руководитель отдела клиентских исследований банка «Открытие»;
  • Евгений Кузнецов, венчурный инвестор, партнер фонда Orbita Capital Partners, и многие другие.

Спикеры обсудят проблемы борьбы с пандемией и бедностью, влияние поведенческой науки на законодательство и другие темы.

Узнать подробности программы и зарегистрироваться можно на странице мероприятия.

Фото на обложке: Unsplash

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