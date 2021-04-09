На конференции «Шанинки» эксперты обсудят поведенческую экономику в России

Евгения Хрисанфова
С 16 по 18 апреля состоится конференция «Векторы развития современной России». На одной из дискуссий ученые и руководители компаний поговорят о перспективах российской поведенческой экономики. Участие бесплатное, мероприятие пройдет онлайн.
На конференции «Шанинки» эксперты обсудят поведенческую экономику в РоссииЕвгения Хрисанфова
К обсуждению присоединятся профессора и ученые зарубежных и российских университетов, а также представители корпораций, банков и других организаций:
- Эйал Винтер, профессор Университета Ланкастера;
- Алексей Белянин, руководитель лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ и директор научной ассоциации SABE;
- Джунофи Анто Розарина, PhD, преподаватель и исследователь Цюрихского университета;
- Теодор Кутмеридис, старший преподаватель экономики бизнес-школы Адама Смита, научный сотрудник Института экономики труда IZA;
- Алена Несифорова, управляющая единой концепцией компании «ВкусВилл»;
- Николай Коротков, руководитель отдела клиентских исследований банка «Открытие»;
- Евгений Кузнецов, венчурный инвестор, партнер фонда Orbita Capital Partners, и многие другие.
Спикеры обсудят проблемы борьбы с пандемией и бедностью, влияние поведенческой науки на законодательство и другие темы.
Узнать подробности программы и зарегистрироваться можно на странице мероприятия.
Фото на обложке: Unsplash
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