В России появилась платформа для заработка за счет продвижения крупнейших компаний

Платформа по работе с блогерами Perfluence запустила приложение «Шерри» , которое позволяет зарабатывать деньги за счет участия в продвижении крупнейших российских компаний, сообщил RB.RU представитель Perfluence.

Сумма инвестиций в платформу составила $2,5 млн.

«Шерри» работает по принципу партнерского маркетинга — рекламодатели создают кампании с уникальными промокодами. Пользователь выбирает доступную для него рекламную кампанию, узнает о том, как и где продвигать продукт, а затем делится информацией о нем со своими друзьями и знакомыми в социальных сетях.

Бренды и «Шерри» отслеживают покупки пользователей. После каждой покупки пользователю начисляется вознаграждение.

Среди компаний, которые уже работают с «Шерри» — «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «ЕАптека», «Лента», «Самокат», Hoff. Всего на платформе представлено более 40 крупных брендов.

«С помощью "Шерри" мы хотим дать возможность любому пользователю в интернете зарабатывать с помощью своих социальных сетей, независимо от статуса и основной занятости», — говорится в совместном заявлении сооснователя Perfluence Кирилла Пыжова и COO «Шерри» Ольги Пыжовой.

«Шерри» зарабатывает за счет социальной коммерции. Приложение приводит новых клиентов брендам и получает от 50 рублей за 1 целевое действие, совершенное по ее промокоду.

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