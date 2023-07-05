Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России появилась платформа для заработка за счет продвижения крупнейших компаний

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Платформа по работе с блогерами Perfluence запустила приложение «Шерри», которое позволяет зарабатывать деньги за счет участия в продвижении крупнейших российских компаний, сообщил RB.RU представитель Perfluence.

В России появилась платформа для заработка за счет продвижения крупнейших компаний

Сумма инвестиций в платформу составила $2,5 млн. 

«Шерри» работает по принципу партнерского маркетинга — рекламодатели создают кампании с уникальными промокодами. Пользователь выбирает доступную для него рекламную кампанию, узнает о том, как и где продвигать продукт, а затем делится информацией о нем со своими друзьями и знакомыми в социальных сетях.

Бренды и «Шерри» отслеживают покупки пользователей. После каждой покупки пользователю начисляется вознаграждение. 

Среди компаний, которые уже работают с «Шерри» —  «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «ЕАптека», «Лента», «Самокат», Hoff. Всего на платформе представлено более 40 крупных брендов.

«С помощью "Шерри" мы хотим дать возможность любому пользователю в интернете зарабатывать с помощью своих социальных сетей, независимо от статуса и основной занятости», — говорится в совместном заявлении сооснователя Perfluence Кирилла Пыжова и COO «Шерри» Ольги Пыжовой.

«Шерри» зарабатывает за счет социальной коммерции. Приложение приводит новых клиентов брендам и получает от 50 рублей за 1 целевое действие, совершенное по ее промокоду.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 TikTok продает много книг. Теперь Bytedance хочет их публиковать
  2. 2 7 ошибок брендов при работе с блогерами
  3. 3 5 стереотипов о ведении бизнеса на медиарынке
  4. 4 Старый новый influence-маркетинг: как получить высокие показатели без таргета
  5. 5 Twitch: как решить проблему с монетизацией и размещаться на платформе в условиях ограничений
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июля 2023

Industrix

07 июля 2023

Конкурс ФРИИ и «МойСклад» для B2B-стартапов

07 июля 2023

Summer Atomcamp

Все ВОЗМОЖНОСТИ