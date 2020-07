СМИ: владельцы ресторанной группы «Шоколадница» решили разделить активы

По словам одного из источников издания, раздел будет происходить по блокам.

В один войдут собственные заведения сетей «Шоколадница», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби», в другой — точки KFC, Pizza Hut и Panda Express, которые группа развивает по франшизе. Третий блок — компания ArenaFoodsCatering, которая была организаторам питания на стадионах во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

По данным кипрского реестра, одну из основных компаний «Шоколадницы» Kalazaco Ltd на 50,03% контролирует Sunshade Business, которую связывают с Александром Колобовым. Еще 40% принадлежит Acmero Ltd Симана Поваренкина, около 10% — Quortia Ltd Нели и Леонида Левитиных.

Acmero Capital стала владельцем 40% «Шоколадницы» в 2014 году. Объединенные ранее сети «Шоколадница» и «Кофе Хауз» без учета долга оценивались тогда в 7 млрд рублей. По словам одного из источников газеты, Симан Поваренкин приобрел долю в «Шоколаднице» по очень высокой оценке, с тех пор ресторанная группа сильно потеряла в стоимости.

Пандемия COVID-19 усугубила желание разделить активы, добавляет собеседник издания.

По собственным данным, в «Шоколадницу» входит 200 ресторанов, а выручка группы в 2019 году составила 18 млрд рублей без НДС.