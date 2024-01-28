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Apple отменила требование об обязательной поддержке функции «Войти с Apple» приложениями

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Apple внесла изменения в правила App Store, согласно которым приложения, использующие сторонние варианты входа в систему, должны были также поддерживать функцию «Войти с Apple». Теперь эта кнопка перестала быть обязательной, но при соблюдении определенных условий.

Apple отменила требование об обязательной поддержке функции «Войти с Apple» приложениями

Ранее правила App Store гласили, что приложения, «использующие сторонние или социальные платформы для входа в систему», такие как X, Google, Facebook* и другие, должны были предлагать «Войти с Apple» в качестве эквивалентной опции.

Согласно изменениям, действующим во всех странах мира, где доступен App Store, функция «Войти с Apple» перестала быть обязательной, но альтернативный сервис авторизации должен ограничивать сбор данных только именем и электронной почтой пользователя, позволять скрывать адрес электронной почты при регистрации аккаунта и не должен отслеживать действия пользователя в самом приложении.

Компания предусмотрела четыре исключения из этого правила:

  • Приложение использует исключительно собственные системы настройки учетных записей и входа в систему.
  • Приложение является образовательным, корпоративным или бизнес-приложением, требующим от пользователя входа в систему с соответствующей учетной записью учреждения.
  • Приложение использует государственную или промышленную систему идентификации граждан или электронный идентификатор.
  • Приложение является клиентом для стороннего сервиса, и для доступа к содержимому пользователь должен напрямую войти в свою почту, соцсети или другие сторонние аккаунты.

Как отмечает 9to5Mac, «Войти с Apple» — единственный широко известный сервис авторизации, удовлетворяющий требования Apple. Авторы издания считают, что Apple специально продумала формулировку правил так, чтобы склонить разработчиков использовать функцию «Войти с Apple», несмотря на видимую свободу выбора.

Ранее на этой неделе Spotify обвинила Apple в «вымогательстве». Компания назвала «полным фарсом» рекомендации IT-гиганта, связанные с новой тарифной политикой из-за антимонопольных требований Евросоюза.

*Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность ее запрещена

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Фото: Konstantin Savusia / Shutterstock

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