ЦБ России планирует заменить ApplePay и GooglePay

Центральный банк России приступил к поискам универсального платежного приложения для смартфона. У него должна быть возможность привязать выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard.

В России этими картами можно оплачивать товары и услуги, но единого Pay-сервиса нет, чтобы делать это с помощью телефона. Один из вариантов исправить ситуацию — доработать «СБПэй», пишет «Коммерсантъ».

Собеседники издания объяснили, что этот сервис изначально не предназначен для работы через карточную платежную систему. «СБПэй» работает на перевод со счета физлица на счет юрлица через Систему быстрых платежей. Технически его можно доработать до возможности оплаты картой. Тогда на кассе покупатель будет определять, через какую систему хочет заплатить — СБП или карту.

И у этого способа есть несколько минусов: не у всех банков есть возможность использовать «СБПэй», могие POS-терминалы не приспособлены для приема оплаты с помощью этого сервиса, а для перенастройки могут уйти месяцы.

Пострадать от «модернизации» «СБПэй» могут и клиенты. Сейчас это единственный платежный сервис в России, который действует на устройствах Apple. Однако если начать загружать в него «национализированные» карты международных платежных систем, то сервис могут заблокировать, как ряд других российских приложений, опасаются участники рынка.

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