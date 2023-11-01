«Ситибанк» с 1 декабря ограничит исходящие переводы

«Ситибанк» с 1 декабря запретит исходящие переводы с дебетовых карт на карты других банков, а также введет ограничение на оплату ЖКХ и услуг связи, платежи по которым проходят через «Киви Банк». Клиенты «Ситибанка» смогут совершать переводы только через СБП и по реквизитам карты.

«Ситибанк» введет несколько ограничений для своих клиентов на денежные переводы и оплату услуг. Они начнут действовать 1 декабря, сообщается на сайте банка.

Владельцам дебетовых карт будут запрещены исходящие переводы с карты «Ситибанка» на карты других банков по их номеру. Для владельцев любых карт «Ситибанка» станет невозможной оплата услуг связи, ЖКХ, телевидения при платежах, которые проходят через «Киви Банк».

Клиенты «Ситибанка» смогут совершать переводы в рублях только по реквизитам карты, СБП по номеру телефона.

В сентябре «Ситибанк» объявил о сворачивании сети банкоматов в России. Ранее в августе «Ситибанк» заявил о скором закрытии розничного бизнеса в стране.

По данным источников РБК, покупателем портфеля потребительских кредитов «Ситибанка» станет банк «Уралсиб».

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