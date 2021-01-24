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Существует вопреки всему: обнаружена космическая система из шести затмевающих друг друга звезд

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Группа астрономов c россиянином Андреем Токовининым в составе, обнаружила первую космическую систему, состоящую из шести звезд, которые могут затмевать друг друга. Об этом сообщает газета The New York Times.

Существует вопреки всему: обнаружена космическая система из шести затмевающих друг друга звезд

Система получила название TIC 168789840. Еще одной ее особенностью является то, что входящие в нее звезды разделились на три пары двойных звезд. При этом звезды в каждой из этих трех пар проходят впереди и позади друг друга, затмевая другого члена своей группы.

Таким образом, было обнаружено, что три разные звездные пары вращаются вокруг трех разных центров масс, но при этом трио гравитационно связано друг с другом и вращается вокруг галактического центра как единая звездная система.

Находка обнаружена с помощью спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), который был отправлен NASA на поиск экзопланет в галактике в 2018 году.

Наличие экзопланет в данном звездном скоплении еще не подтверждено. Но, если бы кто-нибудь жил внутри этой системы, то он «мог бы видеть два солнца, как Люк Скайуокер на Татуине, а также четыре других очень ярких звезды, танцующих по небу», рассказал астроном обсерватории Баха в Венгрии Тамаш Борковиц.

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Однако только одна из пар звезд может иметь планеты, пишет издание. Две двойные системы вращаются очень близко друг к другу, образуя свою собственную учетверенную подсистему. Любые планеты, вероятно, будут выброшены или поглощены одной из этих четырех звезд. 

Третья двойная система находится дальше. Она вращается вокруг двух других примерно каждые 2 тысячи лет, что дает возможность для формирования в ней экзопланет.

«Я просто поражаюсь тому факту, что она [система] существует. Я бы хотел просто оказаться в космическом корабле, припарковаться рядом с этой штукой и увидеть ее лично», —  отметил специалист по данным NASA Брайан Пауэлл. 

Происхождение обнаруженной вращающейся шестизвездной системы пока останется неизвестным. По словам Андрея Токовинина, который является асторономом Межамериканской обсерватории Cerro Tololo в Чили, сначала, вероятно, из газового облака сформировалась система из трех звезд.

Позже они столкнулись с плотным скоплением газа из того же облака. Эта встреча привела к тому, что вокруг первоначального трио звезд образовались диски, которые «в конечном итоге дали каждой из них меньших товарищей».

Фото: Flickr

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