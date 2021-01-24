Существует вопреки всему: обнаружена космическая система из шести затмевающих друг друга звезд

Группа астрономов c россиянином Андреем Токовининым в составе, обнаружила первую космическую систему, состоящую из шести звезд, которые могут затмевать друг друга. Об этом сообщает газета The New York Times.

Система получила название TIC 168789840. Еще одной ее особенностью является то, что входящие в нее звезды разделились на три пары двойных звезд. При этом звезды в каждой из этих трех пар проходят впереди и позади друг друга, затмевая другого члена своей группы.

Таким образом, было обнаружено, что три разные звездные пары вращаются вокруг трех разных центров масс, но при этом трио гравитационно связано друг с другом и вращается вокруг галактического центра как единая звездная система.

Находка обнаружена с помощью спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), который был отправлен NASA на поиск экзопланет в галактике в 2018 году.

Наличие экзопланет в данном звездном скоплении еще не подтверждено. Но, если бы кто-нибудь жил внутри этой системы, то он «мог бы видеть два солнца, как Люк Скайуокер на Татуине, а также четыре других очень ярких звезды, танцующих по небу», рассказал астроном обсерватории Баха в Венгрии Тамаш Борковиц.

Однако только одна из пар звезд может иметь планеты, пишет издание. Две двойные системы вращаются очень близко друг к другу, образуя свою собственную учетверенную подсистему. Любые планеты, вероятно, будут выброшены или поглощены одной из этих четырех звезд.

Третья двойная система находится дальше. Она вращается вокруг двух других примерно каждые 2 тысячи лет, что дает возможность для формирования в ней экзопланет.

«Я просто поражаюсь тому факту, что она [система] существует. Я бы хотел просто оказаться в космическом корабле, припарковаться рядом с этой штукой и увидеть ее лично», — отметил специалист по данным NASA Брайан Пауэлл.

Происхождение обнаруженной вращающейся шестизвездной системы пока останется неизвестным. По словам Андрея Токовинина, который является асторономом Межамериканской обсерватории Cerro Tololo в Чили, сначала, вероятно, из газового облака сформировалась система из трех звезд.

Позже они столкнулись с плотным скоплением газа из того же облака. Эта встреча привела к тому, что вокруг первоначального трио звезд образовались диски, которые «в конечном итоге дали каждой из них меньших товарищей».

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