Группа астрономов c россиянином Андреем Токовининым в составе, обнаружила первую космическую систему, состоящую из шести звезд, которые могут затмевать друг друга. Об этом сообщает газета The New York Times.

Существует вопреки всему: обнаружена космическая система из шести затмевающих друг друга звезд