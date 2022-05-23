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Skillbox начал открывать офлайн-школы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) начала запускать офлайн-школы, первая появилась в марте в Краснодаре. Компания планирует открыть еще несколько офлайн-школ в Екатеринбурге, Новосибирске и Казани, сообщил RB.RU представитель компании.

Skillbox начал открывать офлайн-школы

Основным направлением обучения в школе стал дизайн — это одно из ведущих направлений Skillbox. Первый запуск — курс по коммерческой иллюстрации.  По данным Skillbox, на образовательные программы по дизайну в онлайне ежемесячно поступает три тысячи человек. В дальнейшем линейка программ офлайн-школы будет расширяться.

 Офлайн-школа Skillbox

Офлайн-школа Skillbox

«Сейчас в нашем офлайн-фокусе — регионы. В столице большое количество школ по разным направлениям, в регионах же нехватка качественных образовательных площадок» — объяснил запуск офлайн-школы в регионах сооснователь и программный директор Skillbox Сергей Попков.

 Офлайн-школа Skillbox

Офлайн-школа Skillbox

Проекты будут реализованы в сотрудничестве с сетью международных школ Grafika. Совместные инвестиции в четыре реальные школы в российских регионах составят составят 20–40 млн рублей, знает источник «Ъ». 

Тренд смешанного формата развивается на рынке около пяти лет. «Нетология» выпускала такие курсы с 2014 года, «Учи.ру» ранее приобрела долю в сети офлайн-школ «КодКласс», развивающейся по франчайзинговой модели.

Фото: Skillbox

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