Бизнес-инкубатор ювелирного бренда Sokolov объявил о поиске стартапов

Бизнес-инкубатор SKL Tech совладельца ювелирного холдинга Sokolov Артема Соколова объявил о поиске внешних стартапов для сотрудничества на 2020 год. Об этом Rusbase рассказал представитель SKL Tech.

Условия сотрудничества определяются индивидуально, средний объем выделяемых на разработку продукта инвестиций — $100-300 тысяч. При хорошем трекшене компания может претендовать на инвестиции до $2 млн за два года.

SKL Tech приглашает к сотрудничеству:

Команды или фаундеров-одиночек с идеями, прототипами, MVP;

Действующие стартапы, которые нуждаются в пивоте или перезапуске продукта;

Офлайн-компании, которые хотят оцифровать бизнес.

Представитель бизнес-инкубатора уточнил, что в фокусе SKL Tech — цифровые легкомасштабируемые продукты в областях fashion, healthcare, travel, education, personal assistans и других, рассчитанных на массового потребителя.

Для начала сотрудничества необходимо оставить заявку на сайте.

SKL Tech представляет собой частный бизнес-инкубатор и фонд. Проект был запущен в Москве в марте 2019 года, он нацелен на запуск и поддержку технологических b2c-проектов.

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