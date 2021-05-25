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В «Сколково» пройдет битва дегустаторов и электронного носа

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

27 мая в технопарке «Сколково» состоится мероприятие «Битва дегустаторов. Электронный нос VS человек». Организаторы приглашают всех желающих принять участие в научной дегустации в пабе Axiom. Федор Федоров из «Сколтеха» представит гостям новую разработку ученых — электронный нос.

В «Сколково» пройдет битва дегустаторов и электронного носа

Команда ученых Сколковского института науки и технологий разработала мультисенсорную газоаналитическую систему, или электронный нос. Создатели утверждают, что он способен отличать нюансы запахов так же хорошо, как орган обоняния собаки.

Изобретение представит Федор Федоров — старший научный сотрудник лаборатории наноматериалов Центра фотоники и квантовых материалов «Сколтеха», PhD, победитель конкурса Fulbright Visiting Scholar 2020-2021 года.

Также в мероприятии примут участие и другие разработчики:

  • Альберт Насибулин — профессор «Сколтеха» и РАН, руководитель лаборатории наноматериалов Центра фотоники и квантовых материалов «Сколтеха»;
  • Максим Панов — старший преподаватель «Сколтеха», координатор программы Data Science;
  • Владимир Каляев — руководитель Центра коллективного пользования «Сколтеха» «Фаблаб и Мастерская».

Подробности и регистрация — по ссылке.

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Фото на обложке: Unsplash

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