Построившая «Сколтех» сербская компания «Путеви» потребовала взыскать со «Сколково» 1,2 млрд рублей

Сербская строительная компания АО «Путеви» подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ООО «ОДПС Сколково» 1,2 млрд рублей по контракту на строительство «Сколтеха». В качестве третьего лица привлечен банк «Открытие», который выдал гарантии в обеспечение контракта.

«В рамках дела №А40-130408/2021 истец просит признать незаконным односторонний отказ ООО "ОДПС Сколково" от исполнения договора подряда, а также взыскать с ответчика сумму расходов», — пояснили RB.RU в суде.

«Путеви» пытается взыскать средства по договору 2013 года на полный комплекс работ по возведению научного центра «Сколтех» площадью 133 тысячи кв. м. Стоимость контракта составляла 14 млрд рублей, за его получение боролись 15 крупнейших строительных компаний. Победителем была признана «Корпорация Инжтрансстрой», которая получила аванс в 4,2 млрд рублей, а затем заключила договор с «Путеви» о «перемене лица в обязательстве». Сербская компания стала новым генеральным подрядчиком проекта и завершила его в 2019 году.

Как пояснили RB.RU в фонде «Сколково», «хозяйственный спор между компанией «Путеви» и ООО «ОДПС Сколково», рассматриваемый в арбитражном суде, касается уточнения объемов выполненных подрядчиком строительных работ и связанных с этим взаиморасчетов с заказчиком».

«Стороны настроены использовать предусмотренные законодательством Российской Федерации инструменты для урегулирования спора по взаимному согласию до разрешения дела по существу», — пояснили в фонде.

В «Путеви Ужице» на запрос RB.RU на момент публикации статьи не ответили.

«Путеви» также пыталась взыскать с ООО «Корпорации Инжтрансстрой» 700 млн рублей недоплаченного аванса. Суд согласился с требованием истца. Как выяснилось, аванс «Корпорация Инжтрансстрой» ей передала лишь частично, а впоследствии и вовсе ликвидировалась.

Скандальный объект

Строительство «Сколтеха» не обошлось без скандалов. Издание RuSerbia.com в 2014 году опубликовало статью, что 75 сербских строителей приехали на строительство «Сколково» через компанию «Инвест градня», субподрядчика «Путеви», и оказались без денег и еды. Строителям обещали по $1500-2000 в месяц, но платили гораздо меньше.

Владелец фирмы заявлял, что проблемы возникли из-за падения курса рубля. «Путеви» расплачивалась с субподрядчиком в российской валюте, курс которой по отношению к доллару в 2014 году резко рухнул.

В 2018 году BFM.RU сообщил, что рабочие «Путеви», занимавшиеся строительством «Сколково», отравились газом из-за поломки тепловой пушки. В больницу попали пять человек. Они вынужденно жили в незаконно построенном строении, которое власти предписали снести.

Мнение юриста

Как пояснила RB.RU член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова, если подрядчик выполнил работу надлежащим образом, в обговоренный договором срок, то заказчик обязуется принять ее и уплатить обусловленную сумму.

«Можем сделать вывод, что если строительная компания “Путеви” выполнила все работы надлежащим образом и у «Сколково» нет претензий по качеству работу, то заказчик обязан уплатить обусловленную договором сумму. Но для более точного описания возможных перспектив все-таки требуются все фактические обстоятельства, которые сложились между “Путеви” и "Сколково"», — пояснила юрист Юлия Рамзенкова.

Очередное судебное заседание состоится 25 февраля 2022 года.

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Фото на обложке: Сколтех