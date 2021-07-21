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Создатель экосистемы биометрической идентификации Ovision стал трехтысячным резидентом «Сколково»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Количество резидентов «Сколково» достигло трех тысяч. Юбилейным участником проекта стал создатель экосистемы биометрической идентификации Ovision. Его алгоритмы обрабатывают изображения в 2,5 раза быстрее, чем у конкурентов.

Создатель экосистемы биометрической идентификации Ovision стал трехтысячным резидентом «Сколково»

Система Ovision помогает управлять потоком людей, обеспечивает безопасность объектов, а также позволяет проводить бесконтактную оплату по лицу, рассказали в пресс-службе «Сколково». Алгоритмы распознавания лиц Ovision обрабатывают изображение за 250 миллисекунд с точностью 99,5% – это в 2.5 раза быстрее, чем у конкурентов, добавили в «Сколково».

«Ovision удалось создать ценностное предложение и продукт, который нашел свою нишу, и занял достойное место в портфеле “Сколково”. [...] Уверен, высококвалифицированные сервисы и поддержка экспертов “Сколково” помогут Ovision добиться новых высот не только в России, но и выйти на международные рынки», – отметил вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково» Константин Паршин.

Ovision не только разрабатывает технологические решения в сегменте биометрии, но и занимается производством устройств. Расположенные в Петербурге мощности компании позволяют выпускать свыше 500 устройств в месяц. В планах предприятия нарастить объемы до 2 тысяч в месяц.

По данным «Сколково», выручка его резидентов в 2020 году выросла на 60% и превысила 160 млрд рублей. Участники проекта по итогам прошедшего года получили 710 патентов, 225 из которых – за рубежом.

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Фото: Shutterstock.com

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