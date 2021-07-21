Создатель экосистемы биометрической идентификации Ovision стал трехтысячным резидентом «Сколково»

Количество резидентов «Сколково» достигло трех тысяч. Юбилейным участником проекта стал создатель экосистемы биометрической идентификации Ovision. Его алгоритмы обрабатывают изображения в 2,5 раза быстрее, чем у конкурентов.
Система Ovision помогает управлять потоком людей, обеспечивает безопасность объектов, а также позволяет проводить бесконтактную оплату по лицу, рассказали в пресс-службе «Сколково». Алгоритмы распознавания лиц Ovision обрабатывают изображение за 250 миллисекунд с точностью 99,5% – это в 2.5 раза быстрее, чем у конкурентов, добавили в «Сколково».
«Ovision удалось создать ценностное предложение и продукт, который нашел свою нишу, и занял достойное место в портфеле “Сколково”. [...] Уверен, высококвалифицированные сервисы и поддержка экспертов “Сколково” помогут Ovision добиться новых высот не только в России, но и выйти на международные рынки», – отметил вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково» Константин Паршин.
Ovision не только разрабатывает технологические решения в сегменте биометрии, но и занимается производством устройств. Расположенные в Петербурге мощности компании позволяют выпускать свыше 500 устройств в месяц. В планах предприятия нарастить объемы до 2 тысяч в месяц.
По данным «Сколково», выручка его резидентов в 2020 году выросла на 60% и превысила 160 млрд рублей. Участники проекта по итогам прошедшего года получили 710 патентов, 225 из которых – за рубежом.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Открытие» выкупил у Qiwi долю в банке «Точка» за 4,95 млрд рублей
- 2 Акселератор «Б8» ищет новые стартапы для участия в программе
- 3 Открыта регистрация на конференцию и конкурс стартапов Summer SaaS
- 4 Нервный срыв и выгорание: более 30% сотрудников сферы МСБ работают «на пределе»
- 5 История дискеты: от идеи до иконки