В Skolkovo Ventures решили объединить стартапы в холдинги

Глава Skolkovo Ventures Владимир Сакович пояснил изданию, что укрупнение стартапов в холдинги поможет им быстрее нарастить выручку и выйти на биржу. Ставится задача «построить игроков с капитализацией примерно в $100 млн и за три года увеличить показатель в 5 раз».

Холдинги приобретут активы по своим направлениям, предоставив возможность венчурным фондам и бизнес-ангелам завершить инвестиционный цикл и выйти из стартапов. Также это позволит найти стратегических покупателей, например, среди корпораций.

«Корпорации часто оправдывают свое нежелание инвестировать в стартапы тем, что у последних очень узкие продукты, а компании нужно комплексное решение. Крупный бизнес хочет работать с соразмерными себе подрядчиками», — приводил издание цитату главы Skolkovo Ventures.

Сейчас рассматривается вариант создания высокотехнологичной компании в области цифровых решений для нефтегазового сектора. В обсуждении задействован «крупный игрок рынка», уточнил Сакович, не сказав, кого конкретно имеет в виду, и добавил, что объем этого рынка значительный для России, составляет $15 млрд.

«Из-за геополитики многие иностранные решения стали недоступны. За десять лет в «Сколково», в университетах, в «Роснано» и т.д. выросли хорошие технологические компании, но они нишевые, их нужно объединять», — объяснил он.

В прошлом году Skolkovo Ventures и Dentsu создали холдинг Station в сфере цифрового маркетинга, сейчас ведутся сделки по покупке стартапов в него, подтвердил Сакович. На первые полтора года партнеры готовы к инвестициям в 1,5 млрд рублей.

Также в планах инвестиционной платформы создать подобные объединения в рамках подписанного соглашения с ВТБ с фокусом на большие данные, кибербезопасность и другие сферы.