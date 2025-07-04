Из ПВЗ — в секонд-хэнд: СДЭК монетизирует хлам

В московских и питерских ПВЗ службы доставки СДЭК запустили обратный процесс — начали прием ненужных вещей. Совместный с компанией Tolkovo проект заработал в 1200 тыс. пунктов выдачи в Москве и Санкт-Петербурге. СДЭК принимает обратно одежду, посуду и другие вещи, а за годные товары начисляет баллы, которые можно потратить на развлечения, покупки у партнеров и благотворительность.

Это полезная ESG-практика, с помощью которой можно избавляться от бывший в употреблении товаров, считают в СДЭК. Для заполнения расчищенного от старых вещей места легко заказать новые товары. И тут СДЭК опять помощник.

Как сдать вещи

Старые вещи принимаются упакованными и в посылках до 50 кг через СДЭК. Бывшие в употреблении товары после сортировки отправляются или в секонд-хэнд, или на благотворительность, часть — утилизируется.

По словам соучредителя Tolkovo Дмитрия Карлина, его цель — сделать процесс сдачи бывших в употреблении вещей таким же удобным, как поиск и приобретение товаров маркетплейсе. Для этого предприниматель открыл 4 тыс. пунктов сбора.

Контекст

В 2021 году СДЭК открывал сбор старых вещей совместно с AliExpress. Такая возможность была запущена в неблагополучных в отношении сирот и стариков регионах России. В их числе назывались Москва и Санкт-Петербург. На тот момент проект был разовый и завершился через несколько месяцев.

По данным аналитического центра НАФИ, 59% российских компаний в той или иной мере занимаются благотворительность. Чаще всего они поддерживают уязвимые группы населений, помогая им деньгами. Мотивы добрых поступков чаще всего связаны с личностью руководителя.

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