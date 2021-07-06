В «Магните» начали тестировать весы, которые фотографируют и распознают продукты в пакетах

Покупателям «Магнита» скоро не нужно будет запоминать код товара – овощей, фруктов или снеков. В некоторых регионах присутствия ритейлера тестируют «умные весы» – они фотографируют товар и распознают, что лежит в пакете.

Весы распознают свежие и замороженные фрукты, овощи, конфеты, полуфабрикаты, морепродукты, снеки. Доставать продукты из пакета не потребуется – система работает с товарами в прозрачных и цветных пакетах, сетках и авоськах.

Система построена так: в весах установлена камера, которая фотографирует продукты и присылает снимки на сервер, где самообучающаяся нейросеть идентифицирует товар и выводит покупателю наиболее вероятный вариант.

«Интеллектуальные весы позволяют улучшить покупательский опыт, минимум в два раза повысить скорость и качество обслуживания за счет автоматического распознавания товара. Покупателю нет необходимости запоминать код товара и искать нужную позицию в большом перечне», – отметил директор департамента розничных технологий сети «Магнит» Эдуард Ирышков, добавив, что они собираются начать тестировать такую систему в магазинах «у дома», в которых кассиры сами взвешивают товар.

Точность распознавания достигает 95%, заявили в «Магните». За счет дообучения в ходе пилота компания планирует довести ее до 99%.

«[Интерфейс весов] одновременно подходит и для пользователей, которые привыкли и хотят по-прежнему пользоваться старым способом – для этого нами оставлен набор номера товара или поиск вручную, и для тех, кто уже успел оценить новый автоматизированный способ», – подчеркнул директор по инновационному развитию и партнерству сети «Магнит» Павел Орлов.

Пилотный проект «умных весов» запущен в шести супермаркетах «Магнит семейный» – в Краснодаре, Ейске и Туапсе.

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Фото: «Магнит»