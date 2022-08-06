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Техасские майнеры продали государству купленную у него электроэнергию и заработали на этом $9,5 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Майнеры из Техаса перепродали государству купленную у него электроэнергию и заработали на этом $9,5 млн. Таким образом майнинговая компания частично компенсировала убытки от падения стоимости биткоина.

Техасские майнеры продали государству купленную у него электроэнергию и заработали на этом $9,5 млн

О смекалистых майнерах из Техаса рассказал Bloomberg.

Майнинговая компания Riot в период палящей жары в Техасе в июле отключила часть своего оборудования для добычи биткоинов из-за повышенного спроса на электроэнергию и, как следствие, высоких цен на него.

На сокращении потребления фирма сэкономила 11,7 мВт-часов и продала их сетевой компании штата Техас, у которой и купила электроэнергию ранее. По подсчетам самой компании, ей удалось заработать на этом $9,5 млн.

Заработок на перепродаже электроэнергии позволил майнерам из Riot частично компенсировать убытки от падения стоимости биткоина. Если в июле 2021 года компания намайнила 443 биткоина, по текущему курсу оцененных в $15,5 млн, то в июле 2022 года Riot добыла 318 биткоинов с оценкой $7 млн.

Фото на обложке: WEIBEL Christophe / Shutterstock

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