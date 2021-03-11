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Смена поколений: льва Metro Goldwyn Mayer заменили цифровым двойником

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Екатерина Солнцева
Екатерина Солнцева

Новостной редактор

Екатерина Солнцева

Символ Metro Goldwyn Mayer — льва по имени Лео — заменили цифровой копией, созданной студией Baked Studios.Он был талисманом и символом компании с 1957 года (до этого были и другие львы), однако современные технологии вынудили студию отказаться от него.

Смена поколений: льва Metro Goldwyn Mayer заменили цифровым двойником

В первую очередь причиной стали UHD-стандарты: по словам MGM, подгонять видеозаставку со львом, снятым в 50-е годы, под HD, 4K и 8K стало очень сложно, пишет Gizmodo. Таким образом, MGM практически вынужденно пошла на обновление своего рычащего льва. Помимо прочего, MGM обновила и остальные элементы заставки: золотую пленку, буквы, маску внизу — теперь все выглядит более ярким, четким и детализированным.

Изначально новый анимированный логотип хотели представить в фильме «Не время умирать» про Джеймса Бонда, но из-за пандемии сроки премьеры сдвинулись, поэтому впервые новый цифровой лев появится в комедии «Пес» Ченнинга Татума, который выйдет в июле, а также в биографическом фильме «Респект», который появится на экранах в августе.

Издание отмечает, что по аналогии со львом компания сможет создавать цифровые копии известных актеров после их смерти и использовать их прототип в новых фильмах.

Фото: скриншот с официального YouTube-канала MGM

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