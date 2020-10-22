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Идет регистрация на конференцию по SMM и контент-маркетингу для бизнеса

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

29 октября состоится онлайн-конференция SMM+Content 2020. Эксперты расскажут, как развивать бизнес с помощью соцсетей и контента и каких распространенных ошибок нужно избегать. Мероприятие бесплатное, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Идет регистрация на конференцию по SMM и контент-маркетингу для бизнеса

В программе — доклады спикеров, которые обсудят социальную коммерцию, рекламу в YouTube, продажи с помощью личного бренда, провокационный маркетинг, бренд-медиа и другие проблемы из сферы контента и SMM.

Перед участниками конференции выступят:

  • Сергей Бузилов, Head of SMM and Influence marketing, AliExpress Россия;
  • Максим Бобровский, продюсер YouTube-канала Skyeng;
  • Павел Федоров, управляющий редактор в КБ «Палиндром», шеф-редактор в издании «Лайфхакер», автор Telegram-канала «Паша и его прокрастинация»;
  • Сергей Стукалов, руководитель поддержки клиентов в соцсетях компании «Билайн», основатель SMM-агентства «Реактив медиа»;
  • Ольга Бондарева, работала в должности Social Media Lead в компании Microsoft, основатель платформы ModumUp, и другие.

Подробности и регистрация — на сайте конференции.

Фото на обложке: SizeSquares / Shutterstock

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