29 октября состоится онлайн-конференция SMM+Content 2020. Эксперты расскажут, как развивать бизнес с помощью соцсетей и контента и каких распространенных ошибок нужно избегать. Мероприятие бесплатное, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Идет регистрация на конференцию по SMM и контент-маркетингу для бизнеса