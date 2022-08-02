Telegram грозит штраф 4 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Telegram грозит штраф 4 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России контент. Заседание по делу назначено на 16 августа. На мессенджер уже подавали в суд – по нескольким делам мессенджер уже рассчитался и выплатил в казну 26 млн рублей.
О судебном заседании, на котором будут рассматривать вопрос о вынесении штрафа в отношении Telegram, пишет «Интерфакс». В суд поступил протокол на Telegram, заседание назначено на 16 августа.
Telegram грозит штраф по статье административного кодекса РФ о неудалении запрещенной информации. Штраф по данной статье составляет от 800 тысяч до 4 млн рублей.
Telegram уже несколько раз штрафовали за неудаление запрещенной информации. В феврале мессенджер выплатил в сумме 11 млн рублей по трем делам. В декабре 2021 года стало известно о погашении штрафов на сумму 15 млн рублей.
Фото на обложке: Nikita Burdenkov /
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