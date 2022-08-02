Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Telegram грозит штраф 4 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Telegram грозит штраф 4 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России контент. Заседание по делу назначено на 16 августа. На мессенджер уже подавали в суд – по нескольким делам мессенджер уже рассчитался и выплатил в казну 26 млн рублей.

Telegram грозит штраф 4 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

О судебном заседании, на котором будут рассматривать вопрос о вынесении штрафа в отношении Telegram, пишет «Интерфакс». В суд поступил протокол на Telegram, заседание назначено на 16 августа.

Telegram грозит штраф по статье административного кодекса РФ о неудалении запрещенной информации. Штраф по данной статье составляет от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Telegram уже несколько раз штрафовали за неудаление запрещенной информации. В феврале мессенджер выплатил в сумме 11 млн рублей по трем делам. В декабре 2021 года стало известно о погашении штрафов на сумму 15 млн рублей.

Фото на обложке: Nikita Burdenkov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
  2. 2 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
  3. 3 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
  4. 4 Цифры дня. 180 тысяч несчастных яблочников
  5. 5 На TGCONF расскажут, как зарабатывать на своем канале в Telegram

ВОЗМОЖНОСТИ

04 августа 2022

GLOBAL GATE

05 августа 2022

SKOLKOVO MBA

05 августа 2022

Всероссийский конкурс проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT»

Все ВОЗМОЖНОСТИ