SoftBank сообщил о рекордных убытках его инвестиционных фондов

Японский холдинг SoftBank отчитался о рекордных убытках его инвестиционных фондов Vision Fund. Вложения фондов в том числе в AliExpress, DiDi и Doordash по актуальной оценке лишили конгломерат суммы, эквивалентной $27 млрд.
Информация об убытках фондов Vision Fund 1 и 2 отражена в отчете SoftBank за 2021 фискальный год.
Два фонда, принадлежащие японскому холдингу SoftBank, потеряли 3,55 трлн иен, что эквивалентно $27 млрд. В Financial Times отметили, что убытки стали рекордными для компании. Газет уточнила, что потери вызваны повышением ключевых ставок в разных странах и давлением китайских властей на компании технологического сектора.
В портфель фондов входят в том числе сервис такси DiDi, заказа еды DoorDash, платформа Coupang, платежный сервис Paytm, маркетплейс AliExpress. Стоимость этих активов значительно снизилась за отчетный период, что и привело к убыткам SoftBank.
В SoftBank не отчаиваются и продолжают инвестировать. В компании заявили, что за последний квартал совершили 43 новых инвестиции в компании, работающие в сфере искусственного интеллекта.
Фото на обложке: NP27 /
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