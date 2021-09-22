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Российская Softline запланировала провести IPO

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Российский провайдер IT-решений и услуг Softline собирается провести двойной листинг — на Лондонской и Московской биржах. Организатором размещения выступит ВТБ.

Российская Softline запланировала провести IPO

Компания проводила летом встречи с инвесторами, в рамках первичного размещения она рассчитывает привлечь $500 млн, сообщил Forbes. Организатором размещения выступит ВТБ. В Softline никак не прокомментировали возможное проведение IPO.

Основатель и глава совета директоров Softline Игорь Боровиков в мае 2021 года говорил, что компания рассматривает IPO как одну из возможностей дальнейшего глобального развития. 

По итогам 2020 финансового года оборот Softline вырос на 8,9% до $1,8 млрд. Четверть оборота пришлась на облачный бизнес, оборот по которому увеличился на 47% год к году. 

Первоначально Softline планировала провести IPO в 2014 году. Тогда Боровиков говорил, что компания планирует выйти на Гонконгскую фондовую биржу, а в ходе размещения капитализация Softline должна превысить $1 млрд. Затем о планах компании разместить акции на бирже сообщалось в 2016 году, после привлечения Softline $40 млн от фондов семейства Da Vinci.

Softline основана в 1993 году. Через два два года она стала авторизованным партнером Microsoft. У компании есть представительства в 55 странах, она работает в России, США, Индии, а также в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии. Среди акционеров Softline — Игорь Боровиков, фонд прямых инвестиций Da Vinci Capital и белорусский фонд прямых инвестиций Zubr Capital. 

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Фото на обложке: TippaPatt / Shutterstock

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