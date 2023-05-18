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Softline разрабатывает собственную ОС для компьютеров и ноутбуков

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Softline планирует вывести на рынок собственную операционную систему (ОС) для компьютеров и ноутбуков. Решение разрабатывается на базе купленной в 2021 году технологии «Национального центра поддержки и разработки», в основе которой лежит Linux.

Softline разрабатывает собственную ОС для компьютеров и ноутбуков

Компания рассчитывает обеспечить поставки своего решения как для простых пользователей, так и в госсектор, узнал «Коммерсантъ».

 Эксперты говорят, что на рынке уже достаточно отечественного софта, а доработка необходимого функционала потребует от Softline значительных вложений, которые будет сложно окупить.

  • До 2022 года Softline была одним из крупнейших дистрибьюторов Microsoft, но после ухода зарубежных вендоров с российского рынка переориентировалась на локальные технологии.
  • В июне 2022 года компания сообщила о планах разделить бизнес на российский и международный, процедура завершилась в октябре. В апреле основатель группы компаний Softline Игорь Боровиков решил выйти из состава акционеров Softline.

Фото на обложке: BONDART PHOTOGRAPHY / Shutterstock

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