Sony и Microsoft договорились о судьбе Call of Duty на PlayStation

Sony согласилась на сделку по Call of Duty с Microsoft: генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер сообщил об «обязательном соглашении» о сохранении Call of Duty на PlayStation в своем аккаунте в Twitter.

Сделка может быть аналогична 10-летнему соглашению между Microsoft и Nintendo, а также различным сделкам, которые Microsoft заключила с облачными игровыми платформами, считают эксперты The Verge.

Новость можно воспринимать как манифестацию завершения ожесточенной битвы между техногигантами, которая началась с неприятия Sony сделки Microsoft и Activision Blizzard: руководство компании опасалось, что Microsoft мог сделать Call of Duty эксклюзивом для Xbox или даже саботировать версии игры для PlayStation.

Прения корпораций длились 18 месяцев с первого предложения от Microsoft. В Sony при этом внимательно следили за слушаньями по делу Федеральной торговой комиссии США против Microsoft (FTC намеревалась блокировать сделку на $75 млрд в русле антимонопольного законодательства).

Примечательно, что в пятницу FTC как раз потерпела неудачу. В США требования комиссии отклонил как федеральный суд в Сан-Франциско, так теперь и окружной апелляционный суд. В итоге на пути у сделки стоят только британские регуляторы, которые внезапно объявили, что переносят установленный 18 июля крайний срок для блокирования сделки на 29 августа.

Такое решение регуляторы Великобритании объясняют тем, что получили «подробный и комплексный анализ от Microsoft» и должны пересмотреть свои выводы из-за «существенных изменений обстоятельств и особых причин».

Все вместе это означает, что Microsoft может завершить слияние в образовавшийся промежуток.

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