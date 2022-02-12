Джордж Сорос вложился в электромобили Rivian

Инвестор-миллиардер Джордж Сорос купил почти 20 млн акций стартапа по производству электромобилей Rivian Automotive.
Если быть точными, то 19 835 761 акция обошлась ему почти в $2 млрд, как сообщает Reuters. Это приобретение делает Soros Fund Management одним из главных инвесторов компании, которой еще только предстоит поставить на поток производство доступного электропикапа.
Rivian на 20% принадлежит Amazon.com. Ожидается, что стартап поставит на рынок более 100 тыс автомобилей в ближайшие годы и сможет конкурировать с Tesla.
Проблема в том, что уже в 2021 году компания не выполнила план в 1200 машин, объясняя это глобальным сбоем поставок электрочипов. Из-за этого к концу года акции стартапа упали на 43%, а в целом цена снизилась с максимума в 179,46 в ноябре (после презентации пилотного авто) на 67%.
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