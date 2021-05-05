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Sotheby's впервые позволит расплатиться за картину криптовалютой

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Sotheby's разрешил заплатить за картину криптовалютой — впервые в истории. Это стало возможным благодаря партнёрству аукционного дома и криптовалютной биржи Coinbase.

Sotheby's впервые позволит расплатиться за картину криптовалютой

Объектом торгов станет картина английского стрит-арт художника Бэнкси Love is in the Air, сообщается на сайте Sotheby's

Полотно выполнено аэрозольной краской и маслом, также оно подписано самим Бэнкси и датировано 6 мая 2005 года.

«Этот лот будет принимать оплату криптовалютой в рамках партнерства между Sotheby’s и Coinbase Commerce. Интеграция предоставит победителю аукциона возможность заплатить биткоинами или эфиром по выбору», — заявляет Sotheby's.

Процесс торгов запустится 12 мая, при этом ставки будут по-прежнему приниматься в долларах.

«Этот определяющий рынок новый механизм, который открывает путь к дальнейшему внедрению криптовалюты на аукционах Sotheby’s, — продолжение экспериментов Sotheby’s с новыми технологиями. <...>  Решение принять криптовалюту через Coinbase Commerce знаменует собой важный шаг для Sotheby’s, поскольку он стремится продолжать лидировать на рынке изобразительного искусства в работе с криптотехнологиями, а также в переосмыслении и расширение возможностей аукционного дома» — говорится в пресс-релизе аукционного дома, передаёт РБК.

Впервые Love is in the Air была нарисована в 2003 году на стене безопасности в Вифлееме, отделяющей город под палестинским контролем от остальной территории Израиля.

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Фото: OceanProd / Depositphotos.

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