Сотрудники Google обиделись: их вынуждают «возвращать часть зарплат компании»

Корпорация Google предоставила возможность своим сотрудникам снимать номера в отеле на территории кампуса Маунтин-Вью по льготной цене (акция действует до 30 сентября), но они сочли это еще одной манипуляцией и стремлением вернуть выплаченные в качестве зарплаты деньги обратно в компанию.

В прошлом году техногигант Google интегрировал отель в свой калифорнийский кампус Bay View, напоминает Gizmochina. Это было необходимо, чтобы замотивировать персонал возвращаться с «удаленки» к работе в офисах: те, кто живет в пригороде, могли бы оставаться в непосредственной близости к рабочему месту.

Идея не нашла понимания у сотрудников, для которых цены отеля в кампусе были сопоставимы с арендой апартаментов в городе ($99 за ночь). В ответ компания запустила акцию: до 30 сентября персоналу бренда сон в гостинице обойдется в $90. И к этому добавляется «множество специальных услуг».

Но и льготы на проживание в «современном отельном чуде» с фитнес-центром, бесплатными завтраками и разнообразными сервисами для здоровья, комфорта и общения устроили не всех.

Некоторые сотрудники считают, что это предложение — хитрый, хоть и легальный способ заставить их тратить часть заработанной платы на сервисы компании, тем самым возвращая деньги обратно работодателю.

Внутрикорпоративный форум, по словам источников, гудел от критики: в одном из наблюдений упоминалось, что даже льготный тариф по-прежнему дороже, чем арендная плата за квартиру с одной спальней в районе залива Сан-Франциско.

Райан Рамон, представитель Google, выступил в защиту инициативы, заявив, что это способ для персонала компании «воспользоваться нашим пространством и удобствами». Спикер от лица техногиганта пояснил, что такие скидки на услуги, развлечения и проживание — стандартная часть программы лояльности для сотрудников и предоставляются регулярно.

Фото на обложке: Google