Одна из крупнейших госкомпаний России выходит на IPO

Одна из крупнейших в мире танкерных компаний «Совкомфлот» проведет IPO на Московской бирже. Об этом компания сообщила 15 сентября.

«Совкомфлот», на 100% принадлежит РФ. Объем размещения составит не менее $500 млн. При этом правительство не будет продавать свою долю в компании — инвесторам предложат только новые акции.

Компания не уточняет, какой пакет в увеличенном уставном капитале получат участники IPO. По оценке «Коммерсанта», речь может идти о продаже пакета в размере не более 10%.

Полученные средства пойдут на «общекорпоративные нужды, включая в том числе инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки».

Чистый долг «Совкомфлота» на конец первого полугодия 2020 года. составляет $2,7 млрд, следует из отчетности компании Эта сумма включает банковские кредиты, другие займы и обязательства по лизингу. Выручка «Совкомфлота» по итогам первого полугодия составила $951,3 млн, чистая прибыль — $226,4 млн.

Как говорится в сообщении «Совкомфлота», компания планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. В 2020 году выплаты могут составить $225 млн.

Организаторы размещения акций — «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets Limited, «Сбербанк КИБ», J.P. Morgan и BofA Securities.