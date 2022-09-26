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В Совете Федерации предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто находится в призывном возрасте. Об этом сообщает РИА Новости.

В Совете Федерации предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста

«Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», — заявил Цеков.

Он считает, что выезд за рубеж можно было бы разрешать по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.

Это первое предложение о закрытии границ от официальных лиц.

Сенатор Андрей Клишас, председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству, в ответ на слова Цекова предложил «вместо нагнетания ситуации уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации о которых сообщают СМИ».

  • Президент РФ Владимир Путин 21 сентября поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной военной мобилизации. Ведомство тогда сообщило, что планируется призыв 300 тыс. человек.
  • После этого российский бизнес начал готовиться к возможной мобилизации сотрудников и просить об отсрочке профильные министерства.

Фото на обложке: Unsplash

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