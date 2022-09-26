В Совете Федерации предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста

«Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», — заявил Цеков.

Он считает, что выезд за рубеж можно было бы разрешать по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.

Это первое предложение о закрытии границ от официальных лиц.

Сенатор Андрей Клишас, председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству, в ответ на слова Цекова предложил «вместо нагнетания ситуации уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации о которых сообщают СМИ».

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной военной мобилизации. Ведомство тогда сообщило, что планируется призыв 300 тыс. человек.

После этого российский бизнес начал готовиться к возможной мобилизации сотрудников и просить об отсрочке профильные министерства.

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