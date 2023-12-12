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Bloomberg: индекс S&P 500 достигнет рекордного максимума в 2024 году

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Индекс S&P 500 достигнет рекордного максимума в 2024 году, считают опрошенные Bloomberg аналитики. Они ставят на рост фондового рынка, потому что экономика США избежит рецессии, а ФРС к лету вероятно начнет снижать ставку. В декабре 2023 года S&P 500 вырос до максимума с начала года.

Bloomberg: индекс S&P 500 достигнет рекордного максимума в 2024 году

Индекс S&P 500, который отслеживает динамику акций 500 крупнейших по капитализации компаний США, в 2024 году вырастет до рекордного максимума. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на результаты экспертного опроса Bloomberg Markets Live Pulse.

Более 500 опрошенных экспертов ожидают показатель S&P 500 в 2024 году на уровне 4808 пунктов. По сравнению с текущим уровнем индекса этот прогноз означает рост на 4%, отмечает агентство.

В своих прогнозах аналитики указывают на вероятное избежание рецессии в экономике США, а также на возможное снижение процентных ставок со стороны ФРС США к лету, что позитивно скажется на состоянии фондового рынка.

8 декабря S&P 500 достиг наивысшего с начала года значения. Росту рынка способствовало повышение котировок материнской компании Google на 5,3% и AMD на 10%. Акции Google подорожали на фоне новости о запуске собственной ИИ-модели, акциям AMD помог анонс новых ИИ-ускорителей в продуктовой линейке, отметил стратег Freedom Finance Global Михаил Степанян.

Фото на обложке: HSTUDIO99 / Shutterstock

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