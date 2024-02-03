Индекс S&P 500 обновляет максимум, растет число операций россиян через СБП, в App Store больше нет доступа к одному из приложений «Сбера», российский авиапром обновляет самолеты Ту ради пассажирских перевозок, Маск отзывает американские релизы Tesla якобы из-за желания увеличить шрифт уведомлений, а RB продолжает следить за фактами и мнениями в мире предпринимательства.

Рост индекса S&P 500, проблемы приложения «Сбера», новости авиарынка: главное для бизнеса 3 февраля