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Рост индекса S&P 500, проблемы приложения «Сбера», новости авиарынка: главное для бизнеса 3 февраля

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Индекс S&P 500 обновляет максимум, растет число операций россиян через СБП, в App Store больше нет доступа к одному из приложений «Сбера», российский авиапром обновляет самолеты Ту ради пассажирских перевозок, Маск отзывает американские релизы Tesla якобы из-за желания увеличить шрифт уведомлений, а RB продолжает следить за фактами и мнениями в мире предпринимательства.

Рост индекса S&P 500, проблемы приложения «Сбера», новости авиарынка: главное для бизнеса 3 февраля
  • Google больше не будет кэшировать поисковые ссылки (резервные копии веб-страниц станут недоступны).
  • Из App Store пропала версия приложения «Сбера» для iOS «Учет онлайн».
  • Geely запустила в космос 11 низкоорбитальных спутников — спутников нового поколения, которые помогут электрокарам компании с умным управлением лучше ориентироваться в пространстве.
  • Илон Маск, отозвавший в США более 2 млн Tesla, объясняет это желанием поменять в Cybertruck шрифт на индикаторах предупреждения об опасностях.
  • Первый пассажирский рейс, выполненный на обновленном специально под новые задачи Ту-214, успешно приземлился в Сочи.
  • Индекс S&P 500 по итогам торгов в пятницу после роста на 1,1% за день обновил максимум до 4958,61 пункта.
  • Аналитическая фирма Omdia подсчитала, что в четвертом квартале 2023 года рост мировых поставок смартфонов составил 8,6% год к году, в том числе из-за соответствующего роста поставок Apple (6,5%).
  • Корпорация Sony ограничила активацию игр в игровом маркете Steam на территории России и Белоруссии.
  • OpenAI  выпустила новое приложение ChatGPT специально для Apple Vision Pro.
  • Нью-йоркский стартап Hugging Face, открытый хостинг инструментов ИИ для разработчиков, выпустил программу по самостоятельному созданию чат-ботов с ИИ на базе любых открытых кодов.
  • ЦБ РФ: в 2023 году через СБП россияне перевели 27,7 трлн рублей (совершили 7 млрд операций), оба показатели вдвое превышают данные за 2022 год.
  • Картину «Образы женщины», которую написали участники группы The Beatles в 1966 году на гастролях в Японии продали на аукционе Christie’s за $1,74 млн.

Фото на обложке: Unsplash

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