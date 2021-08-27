Индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку 4500 пунктов

Биржевой индекс S&P 500, отслеживающий стоимость 500 крупнейших компаний на рынке США, впервые в истории превысил отметку в 4500 пунктов. Рубеж в 15 тыс. пунктов сегодня преодолел и Nasdaq Composite.

По данным на 27 августа 20.50 мск S&P 500 находился на отметке 4511 пунктов, что является историческим максимумом для индекса. Всего за один день он поднялся почти на 1% с 4469 пунктов.

Nasdaq Composite также достиг исторического максимума, превысив отметку 15 тыс. пунктов. За торговую сессию индекс набрал 1,27% и находится на уровне 15136 пунктов. Индекс промышленников Dow Jones в течение дня набрал 0,72%.

Ростом фондовый рынок отреагировал на заявление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что ФРС до конца года возможно свернет стимулирующую монетарную политику, но не будет резко поднимать ставки. Пауэлл посчитал, что нынешний резкий рост инфляции – временное явление. В ФРС верят, что она вернется к целевым 2%.

Индекс S&P 500 отслеживает стоимость 500 крупнейших компаний, которые торгуются на рынке США. Nasdaq Composite включает 3 тыс. компаний технологического сектора со всего мира.

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