Российские банки начали испытывать проблемы с доступом к санкционным спискам

Сервис Dow Jones, который является крупнейшим агрегатором данных о введенных санкциях, принялся расторгать контракты с российскими банками, пишет РБК. Без этих списков кредитные организации не могут качественно мониторить операции клиентов и оценивать санкционные риски.
По данным издания, западные поставщики данных о действующих по всему миру санкционных списках разрывают с российским банками контракты. Risk & Compliance от Dow Jones уже направил организациям уведомления о завершении сотрудничества.
«Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — пояснил один из источников РБК.
По его словам, Dow Jones агрегирует сведения о санкциях против физлиц и компаний, которые ввели разныеи страны, обновляет и продает эту информацию банкам единым пакетом. Все крупные игроки работали с Dow Jones.
Сведения о фигурантах санкционных списков в кредитные организации также поставляли Refinitiv (сервис World-Check) и LexisNexis (WorldCompliance). Первая еще 16 марта объявила о прекращении поставок всех продуктов и услуг российским клиентам. LexisNexis не сообщала, продолжит ли вести бизнес в России, но осудила конфликт.
Фото на обложке: Unsplash
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