SpaceX отправит оплаченный криптовалютой Dogecoin спутник к Луне

Компания SpaceX в следующем году запустит к Луне спутник по контракту, который будет оплачен криптовалютой Dogecoin. Об этом глава компании Илон Маск заявил в Twitter.
Компания SpaceX в следующем году запустит к Луне спутник по контракту, который будет оплачен криптовалютой Dogecoin. Об этом глава компании Илон Маск заявил в Twitter.
«SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Doge», — написал Маск.
В компании Geometric Energy Corporation, которой этот спутник принадлежит, отметили, что запуск Doge-1 на Луну полностью профинансируют Dogecoin. Старт запланирован на первый квартал 2022 года.
«Официально оплатив Doge сделку такого масштаба, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили Doge в статусе расчетной денежной единицы при ведении лунного бизнеса в космической области», — заявил главный исполнительный директор GEC Сэмюэл Рид.
Илон Маск ранее неоднократно упоминал криптовалюту в своих соцсетях. На фоне его заявлений Dogecoin укреплялся. Однако после того, как предприниматель сказал о ней ее в эфире программы Saturday Night Live, криптовалюта подешевела с $0,66 до $0,50 за штуку.
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Фото: Siraj Ahmad/
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